Силовики прийшли з обшуками на Львівську митницю: у чому причина

У рамках відкритого ДБР провадження обшуки пройшли на території митного поста, а також у приміщеннях колишнього керівника Львівської митниці та його заступників.

Користуючись схемою зацікавленим особам вдалося завезти в Україну без сплати мит понад 60 транспортних засобів, через що до бюджету не надійшли мільйони гривень митних платежів, зазначили в Бюро.

В ході обшуків силовики вилучили копії документів, чорні записи, мобільні телефони та готівку.