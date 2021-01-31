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Силовики попросили кафе в центре Москвы отключить Wi-Fi 31 января

Автор: Даша Харченко

Правоохранительные органы делали обход кафе в центре Москвы и просили управляющих отключить доступ к Wi-Fi для посетителей в воскресенье, 31 января. В этот день в России запланированы очередные протестные акции.

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Об этом сообщает Интерфакс.

Представители полиции приходят в учреждения общепита в гражданской форме, предъявляют удостоверения и просят связаться с управляющими, чтобы те "в связи с ограничениями из-за завтрашнего мероприятия" разрешили отключить Wi-Fi 31 января.

Ранее в Российской Федерации анонсировали новые акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Они запланированы на воскресенье, 31 января.

Напомним, 23 января во многих городах России прошли масштабные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Он был задержан 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. Позже суд отправил его под стражу на 30 суток.

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