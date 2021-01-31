Силовики попросили кафе в центрі Москви відключити Wi-Fi 31 січня

Правоохоронні органи робили обхід кафе в центрі Москви і просили керуючих відключити доступ до Wi-Fi для відвідувачів у неділю, 31 січня. В цей день в Росії заплановані чергові протестні акції.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Представники поліції приходять в установи громадського харчування в цивільній формі, пред'являють посвідчення і просять зв'язатися з керуючими, щоб ті "у зв'язку з обмеженнями через завтрашній захід" дозволили відключити Wi-Fi 31 січня.

Раніше в Російській Федерації анонсували нові акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Вони заплановані на неділю, 31 січня.

Нагадаємо, 23 січня у багатьох містах Росії пройшли масштабні акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Він був затриманий 17 січня відразу по прильоту до Росії з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння. Пізніше суд відправив його під варту на 30 діб.