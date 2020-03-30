Силовики открыли 33 уголовных дела за нарушение правил во время карантина

Правоохранители открыли 33 уголовных дела и составили 2967 административных протоколов за нарушение правил во время карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщается, для обеспечения карантинного режима на службе находятся 18 тысяч силовиков - 14,6 тысячи полицейских и почти 3,3 тысячи военнослужащих Нацгвардии.

"За время карантина полицейские составили 2967 административных протоколов за нарушение правил относительно карантина людей (статья 44 Административного кодекса Украины) и открыли 33 уголовных производства - 19 за нарушение санитарных правил (по статье 325 Уголовного кодекса Украины) и 14 за нарушение карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины 25 марта продлил карантин в связи с пандемией коронавируса еще на 30 дней - до 24 апреля.

Также сообщалось, что согласно новому постановлению Кабмина от 29 марта, добровольная самоизоляция теперь запрещена прилетевшим в Украину. Теперь прибывшие граждане должны пройти обсервацию.

Напомним, по состоянию на 30 марта в Украине число заболевших в стране увеличилось до 480 человек, при этом зафиксировано уже 11 смертей. Полностью выздоровели шесть пациентов. За сутки COVID-19 был лабораторно подтвержден у 62 человек. Наибольшее количество случаев выявлено в Киеве - 102.