Силовики в Крыму задержали активистов и адвоката. У Зеленского осудили действия России

Координатора организации Дилявера Меметова, корреспондентов Зидана Аджикелямова, Руслана Параламова и Длявера Ибрагимова и адвоката Эдема Семедляева задержали у здания оккупационного "Крымского гарнизонного военного суда".

"Активисты собрались, чтобы услышать адвокатов, которые по видеоконференцсвязи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир", - рассказали в представительстве главы государства.

На адвоката Семедляева составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ, что является прямым препятствованием профессиональной адвокатской деятельности, а также лишением права на защиту задержанных.

"Представительство осуждает незаконные действия оккупационных органов Крыма по ограничению свободы слова, в частности задержание украинских граждан и препятствование журналистской и профессиональной адвокатской деятельности", - отметили в представительстве.