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Силовики у Криму затримали активістів та адвоката. У Зеленського засудили дії Росії

Автор: Дмитро Левицький

В окупованому Сімферополі сьогодні російські силовики затримали групу активістів правозахисної організації "Кримська солідарність" та адвоката Едема Семедляєва. Україна засуджує незаконні дії окупаційних органів Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представництва президента України в Криму.

Координатора організації Ділявера Меметова, кореспондентів Зідана Аджікелямова, Руслана Параламова і Длявера Ібрагімова та адвоката Едема Семедляєва затримали біля будівлі окупаційного "Кримського гарнізонного воєнного суду".

"Активісти зібралися, щоб почути адвокатів, які по відеоконференцзв’язку повинні були взяти участь у розгляді апеляційної скарги на вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір", - розповіли в представництві глави держави.

На адвоката Семедляєва склали протокол за статтею 19.3 КпАП РФ, що є прямим перешкоджанням професійній адвокатській діяльності, а також позбавленням права на захист затриманих.

"Представництво засуджує незаконні дії окупаційних органів Криму з обмеження свободи слова, зокрема затримання українських громадян та перешкоджання журналістській та професійній адвокатській діяльності", - наголосили в представництві.

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