Силовики в Крыму проводят массовые обыски у крымских татар

В оккупированном Крыму силовики проводят обыски у крымских татар. Сотрудники ФСБ пришли в 5 домов крымских татар.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.
Обыски проходят обыски в Симферопольском, Бахчисарайском, Балаклавском и Нахимовском районах с 4 часов утра.
"В поселке Строгановка в Симферопольском районе сотрудники российских Центра противодействия экстремизму, ФСБ и ОМОНа проводят следственные действия в доме местного имама Раифа Февзиева. В помещение не пускают адвоката", - сообщила омбудсмен.
Также обыски проходят в домах местных активистов: