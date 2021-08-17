Силовики в Криму проводять масові обшуки у кримських татар

В окупованому Криму силовики проводять обшуки у кримських татар. Співробітники ФСБ прийшли у 5 будинків кримських татар.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку українського омбудсмена Людмили Денісової.
Обшуки відбуваються обшуки в Сімферопольському, Бахчисарайському, Балаклавському та Нахімовському районах з 4 години ранку.
"У селищі Строганівка в Сімферопольському районі співробітники російських центру протидії екстремізму, ФСБ та ОМОНу проводять слідчі дії в будинку місцевого імама Раіфа Февзієва. До помешкання не пускають адвоката", - повідомила омбудсмен.
Також обшуки відбуваються у будинках місцевих активістів: