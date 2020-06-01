Силовики будут ежемесячно отчитываться по Кагарлыку и Броварам

Силовые ведомства будут ежемесячно отчитываться о ходе дел по перестрелке в Броварах и пытках и изнасилованию в Кагарлыке. Профильный комитет будет ежемесячно собираться по этим делам.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

По словам нардепа, на сегодняшнем заседании правоохранительного комитета ни одного решения не принималось.

"Члены правоохранительного комитета договорились, что на заседаниях ежемесячно будут заслушивать руководство правоохранительных органах по делам о перестрелке в Броварах и изнасиловании в Кагарлыке", - отметила она.

Как известно, 24 мая в отделении полиции Кагарлыка произошло изнасилование местной жительницы. В изнасиловании женщины подозревают двух правоохранителей - Николая Кузива и Сергея Сулиму, которые решением суда были арестованы.

Перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. Причиной перестрелки правоохранители называют разделение пассажиропотока между двумя криминальными кланами. Участвовали в перестрелке около 100 человек, 20 из них уже арестовали.

Отметим, что после изнасилования в Кагарлыке из местного отделения уволили 10 полицейских.

Также полиция сообщала об установлении 60 участников перестрелки в Броварах.