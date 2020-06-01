Силовики будуть щомісячно звітувати щодо Кагарлика та Броварів

Силові відомства будуть щомісячно звітувати про хід справ про перестрілку в Броварах і тортури й згвалтування в Кагарлику. Профільний комітет буде щомісяця збиратися щодо цих справ.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

За словами нардепа, на сьогоднішньому засіданні правоохоронного комітету жодного рішення не ухвалювали.

"Члени правоохоронного комітету домовилися, що на засіданнях щомісяця будуть заслуховувати керівництво правоохоронних органах щодо справ про перестрілку в Броварах і згвалтування в Кагарлику", - зазначила вона.

Як відомо, 24 травня у відділенні поліції Кагарлика сталося згвалтування місцевої жительки. У згвалтуванні жінки підозрюють двох правоохоронців - Миколу Кузіва і Сергія Сулиму, яких рішенням суду було заарештовано.

Перестрілка у Броварах сталася вранці 29 травня. Причиною перестрілки правоохоронці називають поділ пасажиропотоку між двома кримінальними кланами. Участь в перестрілці брали близько 100 осіб, 20 з них вже заарештували.

Зазначимо, після згвалтування у Кагарлику з місцевого відділення звільнили 10 поліцейських.

Також поліція повідомляла про встановлення 60 учасників перестрілки у Броварах.