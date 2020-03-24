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Сильний вітер: синоптики оголосили штормове попередження в Україні

Новини » Суспільство     24.03.2020 - 09:04
Сильний вітер: синоптики оголосили штормове попередження в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сильні пориви вітру у у південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах

Погода в Україні 24 березня погіршилась, оголошено штормове попередження, зокрема в центральних областях та Карпатах. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сильні пориви вітру у у південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах.

"За прогнозом УкрГідрометцентру, 24 березня у південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури: вночі до -1-7, вдень до +3-3, на півдні та сході вночі близько 0, вдень до +2+7.

24-25 березня утримається холодна, без опадів, погода.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що сьогодні у західних областях сьогодні мінлива хмарність, сухо, вдень +2+4, а вночі -5-7. На півночі країни так само, але вдень +3+5, а вночі -5-7. У східних областях сьогодні сніг, вдень +4+6, а вночі -2-7.

Раніше повідомлялося, що в Україну повертаюся сніг та заморозки.

Але вчора синоптики повідомили, що погода в Україні найближчими днями буде сонячною і сухою, температура повітря буде залишатися низькою. Проте синоптики потішили українців тим, що скоро очікується потепління.

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