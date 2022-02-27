Сильный удар по экономике агрессора: Тайвань приостанавливает поставки чипов в Россию

Администрация президента США Джо Байдена объявила о санкциях в четверг, заявив, что запретят более половины импорта высоких технологий в Россию и подорвут способность страны диверсифицировать свою экономику и поддерживать свою армию.

Запрет, который также вводят основные союзники США, предназначен для того, чтобы перекрыть поставки оборонным и другим высокотехнологичным покупателям в секторах аэрокосмической и морской техники, но не блокировать поставки бытовой электроники, заявила администрация Байдена.

В заявлении TSMC говорится, что компания "полностью привержена соблюдению новых объявленных правил экспортного контроля".

Intel, базирующаяся в Калифорнии, заявила, что "соблюдает все применимые экспортные правила и санкции", включая новый экспортный контроль, ориентированный на Россию.

Аналитики говорят, что Россия уязвима перед запретом на экспорт, потому что не производит бытовой электроники или чипов в больших количествах. В частности, она не производит полупроводники самого высокого класса, необходимые для передовых вычислений, где доминируют Тайвань, Южная Корея, США, Европа и Япония.

Участие TSMC в санкциях особенно полезно, поскольку компания является крупнейшим в мире производителем чипов, в том числе самых передовых.

Новые правила в значительной степени блокируют продажу чипов двойного назначения, которые имеют как военное, так и коммерческое применение, невоенным пользователям в России, в том числе в высокотехнологичных отраслях.

В новом шаге, который Соединенные Штаты использовали только однажды - против китайской Huawei, - они также требуют от компаний во всем мире соблюдать правила и блокировать такие продажи в Россию, если они используют американское производственное оборудование или программное обеспечение для производства чипов. По словам аналитиков, большинство заводов по производству чипов по всему миру используют программное обеспечение или оборудование, разработанное в США.