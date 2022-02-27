Сильний удар по економіці агресора: Тайвань призупиняє постачання чіпів до Росії

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про санкції в четвер, заявивши, що заборонять більше половини імпорту високих технологій в Росію і підірвуть здатність країни диверсифікувати свою економіку і підтримувати свою армію.

Заборона, яку також вводять основні союзники США, призначена для того, щоб перекрити поставки оборонним та іншим високотехнологічним покупцям в секторах аерокосмічної і морської техніки, але не блокувати поставки побутової електроніки, заявила адміністрація Байдена.

У заяві TSMC говориться, що компанія "повністю прихильна дотриманню нових оголошених правил експортного контролю".

Intel, що базується в Каліфорнії, заявила, що" дотримується всіх застосовних експортних правил і санкцій", включаючи новий експортний контроль, орієнтований на Росію.

Аналітики кажуть, що Росія вразлива перед забороною на експорт, тому що не виробляє побутової електроніки або чіпів у великих кількостях. Зокрема, вона не виробляє напівпровідники найвищого класу, необхідні для передових обчислень, де домінують Тайвань, Південна Корея, США, Європа і Японія.

Участь TSMC у санкціях особливо корисна, оскільки компанія є найбільшим у світі виробником чіпів, у тому числі найсучасніших.

Нові правила значною мірою блокують продаж чіпів подвійного призначення, які мають як військове, так і комерційне застосування, невійськовим користувачам в Росії, в тому числі у високотехнологічних галузях.

У новому кроці, який Сполучені Штати використовували тільки один раз - проти китайської Huawei, - вони також вимагають від компаній у всьому світі дотримуватися правил і блокувати такі продажі в Росію, якщо вони використовують американське виробниче обладнання або програмне забезпечення для виробництва чіпів. За словами аналітиків, більшість заводів з виробництва чіпів по всьому світу використовують програмне забезпечення або обладнання, розроблене в США.