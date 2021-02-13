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Сильный смог накрыл Пекин время празднования нового года по лунному календарю

Автор: Александр Белоус

Сильный смог снова накрыл Пекин в субботу, 13 февраля. Китайская столица страдает от сильного загрязнения во время национального праздника Лунный новый год.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Видимость в Пекине сильно ограничена смогом на второй день Лунного нового года, когда верхушки самой высокой группы зданий Пекина на востоке города почти полностью покрылись дымкой.

По данным государственного информационного агентства Синьхуа, уровень PM 2,5 - который измеряет загрязнение - в городских районах достиг 239 микрограммов на кубический метр.

В четверг местные власти объявили о сильном загрязнении воздуха с желтым цветом. В Китае существует четырехуровневая система предупреждения о загрязнении воздуха с цветовой кодировкой, из которой наиболее серьезным является красный, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.

Напомним, Новый год по лунному календарю наступил в ночь на пятницу, 12 февраля.

Как сообщало РБК-Украина, китайский регулятор вещания NRTA (Национальная администрация радио и телевидения) сообщил, что в стране заблокировали работу телеканала BBC World News. NRTA не примет заявку на трансляцию канала на новый год по лунному стилю.

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