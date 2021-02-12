Китай заблокировал телеканал BBC за "серьезное нарушение контента"

Китайский регулятор вещания NRTA (Национальная администрация радио и телевидения) сообщил, что в стране заблокировали работу телеканала BBC World News. Там заявляют о "серьезном нарушении контента".

"Поскольку канал не отвечает требованиям к трансляции в Китае как зарубежный вещатель BBC World News не имеет права продолжать свою работу на территории страны. NRTA не примет заявку на трансляцию канала на новый год (по лунному стилю, принятому в Китае - ред.)", - отмечается в сообщении.

NRTA заявила, что канал BBC World News серьезно нарушил нормы относительно управления радио и телевидением в своих материалах, связанных с Китаем.

Напомним, недавно информационное агентство BBC опубликовало интерактивную карту, где были указаны города, в которых проходили акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Включив в список российских городов Симферополь и Севастополь.

РБК-Украина писало, что президент США Джо Байден признал Китай главным конкурентом Штатов в мире. При этом он готов сотрудничать с китайскими властями. Ранее Байден раскритиковал действия Пекина, назвав его "наиболее серьезным нашим конкурентом".