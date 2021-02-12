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Китай заблокировал телеканал BBC за "серьезное нарушение контента"

Новина українською → Китай, Пятница 12 февраля 2021 05:37
Китай заблокировал телеканал BBC за "серьезное нарушение контента" Фото: страница ВВС (pexels)
Автор: Даша Харченко

Китайский регулятор вещания NRTA (Национальная администрация радио и телевидения) сообщил, что в стране заблокировали работу телеканала BBC World News. Там заявляют о "серьезном нарушении контента".

Об этом сообщает Xinhua.

NRTA заявила, что канал BBC World News серьезно нарушил нормы относительно управления радио и телевидением в своих материалах, связанных с Китаем.

"Поскольку канал не отвечает требованиям к трансляции в Китае как зарубежный вещатель BBC World News не имеет права продолжать свою работу на территории страны. NRTA не примет заявку на трансляцию канала на новый год (по лунному стилю, принятому в Китае - ред.)", - отмечается в сообщении.

Напомним, недавно информационное агентство BBC опубликовало интерактивную карту, где были указаны города, в которых проходили акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Включив в список российских городов Симферополь и Севастополь.

РБК-Украина писало, что президент США Джо Байден признал Китай главным конкурентом Штатов в мире. При этом он готов сотрудничать с китайскими властями. Ранее Байден раскритиковал действия Пекина, назвав его "наиболее серьезным нашим конкурентом".

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Новости Украины В мире Китай ВВС Британская вещательная корпорация BBC ("Би-Би-Си")
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