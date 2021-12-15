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Сильный пожар. В Гонконге заблокированы десятки людей в ТЦ

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Гонконг, Среда 15 декабря 2021 08:27
Сильный пожар. В Гонконге заблокированы десятки людей в ТЦ Фото: в Гонконге заблокированы десятки человек в ТЦ (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Гонконге сильный пожар в торговом центре (ТЦ). В результате в здании заблокированы десятки людей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на SCMP.

Речь идет о 38-этажном Всемирном торговом центре в районе Козуэй-Бэй. Первые сообщения о возгорании поступили утром по киевскому времени. По некоторым данным, изначально около 100 человек находились на крыше охваченного огнем здания.

Согласно предварительной информации спасателей, примерно 20 человек уже эвакуированы, однако десятки посетителей по-прежнему остаются в центре.

Обновлено: два человека пострадали в результате пожара в торговом центре в Гонконге, сообщает местное ТВ.

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