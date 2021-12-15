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Сильна пожежа. У Гонконзі заблоковані десятки людей у ТЦ

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Гонконг, Середа 15 грудня 2021 08:27
Сильна пожежа. У Гонконзі заблоковані десятки людей у ТЦ Фото: у Гонконзі заблоковані десятки людей в ТЦ (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

У Гонконзі сильна пожежа в торговому центрі (ТЦ). В результаті в будівлі заблоковані десятки людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на SCMP.

Йдеться про 38-поверховий Всесвітній торговий центр в районі Козуей-Бей. Перші повідомлення про загоряння надійшли вранці за київським часом. За деякими даними, спочатку близько 100 осіб перебували на даху охопленої вогнем будівлі.

Згідно з попередньою інформацією рятувальників, приблизно 20 осіб вже евакуйовані, проте десятки відвідувачів як і раніше залишаються в центрі. Інформації про постраждалих не надходило.

Оновлено: двоє людей постраждали внаслідок пожежі у торговому центрі у Гонконзі, повідомляє місцеве ТБ.

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