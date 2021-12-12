UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сильный мокрый снег, туман, метель. Синоптики предупредили о непогоде

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили, что сегодня в Украине продолжает удерживаться непогода. В горах - метель, на Прикарпатье - сильный мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

В западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица, днем значительный мокрый снег, на Прикарпатье местами сильный мокрый снег (I уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах.

В Киеве и области туман видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в связи со снегопадами, в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине