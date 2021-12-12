Сильный мокрый снег, туман, метель. Синоптики предупредили о непогоде

В западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица, днем значительный мокрый снег, на Прикарпатье местами сильный мокрый снег (I уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах.

В Киеве и области туман видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в связи со снегопадами, в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).