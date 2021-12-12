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Сильний мокрий сніг, туман, хуртовина. Синоптики попередили про негоду

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили, що сьогодні в Україні продовжує утримуватись негода. У горах - хуртовина, на Прикарпатті - сильний мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

У західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, на дорогах ожеледиця, вдень значний мокрий сніг, на Прикарпатті місцями сильний мокрий сніг (I рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах.

У Києві та області туман видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, у зв’язку зі снігопадами, у горах Львівської області та у високогір’ях Івано-Франківської і Закарпатської областей відмічатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

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