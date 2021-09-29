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Сильные заморозки накроют Украину: какие области под угрозой

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Киев, Среда 29 сентября 2021 08:36
Сильные заморозки накроют Украину: какие области под угрозой Фото: в Украине будут заморозки (pixabay.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сильные заморозки ожидаются 30 сентября, а также 1-3 октября. Такая погода будет в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Заморозки ожидаются в центре, на востоке, севере. На поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).

Они обойдут большинство западных областей и побережья морей.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на 29 сентября.

Отметим, синоптики рассказали, где сегодня температура воздуха поднимется до +19.

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