Сильные заморозки накроют Украину: какие области под угрозой
Фото: в Украине будут заморозки (pixabay.com)
В Украине сильные заморозки ожидаются 30 сентября, а также 1-3 октября. Такая погода будет в большинстве областей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Заморозки ожидаются в центре, на востоке, севере. На поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).
Они обойдут большинство западных областей и побережья морей.