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Потеплеет до +19 градусов, а дожди отойдут: прогноз погоды на сегодня

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Среда 29 сентября 2021 08:00
Потеплеет до +19 градусов, а дожди отойдут: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня потеплеет до +19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Сегодня в Украине местами потеплеет до +19 градусов. Дождей на территории страны не прогнозируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В течение дня по всей стране будет облачно с прояснениями. Осадков в течение дня не будет. Кроме того, туман опустится на севере страны и в Карпатах.

Температура ночью +2-7 градусов, днем +10-15 градусов.

На юге страны ночью +6-11 градусов, днем 14-19 градусов.

На Закарпатье ночью до + 13 градусов, а днем +17-19 градусов.

В горных районах прогнозируют от +2 градусов ночью до +9 градусов днем.

Потеплеет до +19 градусов, а дожди отойдут: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня воздух прогреется до +12-14 градусов. Ночью температура опустится до + 4-6 градусов.

Осадков в Киеве не будет.

Потеплеет до +19 градусов, а дожди отойдут: прогноз погоды на сегодня

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