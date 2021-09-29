Потеплеет до +19 градусов, а дожди отойдут: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине сегодня потеплеет до +19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Украине местами потеплеет до +19 градусов. Дождей на территории страны не прогнозируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
В течение дня по всей стране будет облачно с прояснениями. Осадков в течение дня не будет. Кроме того, туман опустится на севере страны и в Карпатах.
Температура ночью +2-7 градусов, днем +10-15 градусов.
На юге страны ночью +6-11 градусов, днем 14-19 градусов.
На Закарпатье ночью до + 13 градусов, а днем +17-19 градусов.
В горных районах прогнозируют от +2 градусов ночью до +9 градусов днем.
Погода в Киеве
В столице сегодня воздух прогреется до +12-14 градусов. Ночью температура опустится до + 4-6 градусов.
Осадков в Киеве не будет.