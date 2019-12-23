Сильні зливи та поривчастий вітер: прогноз на сьогодні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві прогнозують дощ, вдень до +11

У понеділок, 23 грудня, погода в Україні буде дощовою на більшості території, лише на сході хмарно з проясненнями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні синоптики прогнозують сильні зливи у західних областях, а також невеликі дощі на решті території. Лище у східних областях сьогодні без опадів та малохмарно. Також в усіх областях можливий поривчастий вітер до 12 м/с. Температура повітря у північних, центральних та південних областях коливатиметься від +8 до +13 градусів. На заході та сході вдень очікується від +4 до +8.

Температура повітря вночі у західних та східних областях коливатиметься від +3 до +7 градусів, на решті території термометри покажуть від +6 до +9. На півдні прогнозують нічну температуру до +11.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні також варто очікувати незначних опадів. Температура вдень у столиці коливатиметься від +9 до +11 градусів тепла, а вночі термометри покажуть до +5...+7. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що сьогодні у західних областях очікуються сильні дощі. У Карпатах прогнозували сильний мокрий сніг та хуртовини. Місцями можлива ожеледиця та налипання мокрого снігу.