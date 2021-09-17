Сильные дожди и грозы: на западе Украины объявили штормовое предупреждение

В Украине 17 сентября объявили штормовое предупреждение в западных областях. Там прогнозируют значительные дожди и грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода ухудшится днем в западных областях.
Значительные дожди (и уровень опасности, желтый) следует ожидать в:
Сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый) пройдут в Карпатах.
Кроме того, 17 сентября в Украине, кроме западных, большинстве северных и Винницкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Желтый (или первый) уровень опасности означает, что погодные условия потенциально опасные для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
Оранжевый (или второй) уровень опасности - II степень - погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.