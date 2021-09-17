Сильні дощі та грози: на заході України оголосили штормове попередження

В Україні 17 вересня оголосили штормове попередження у західних областях. Там прогнозують значні дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода погіршиться вдень у західних областях.
Значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий) слід очікувати у:
Сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий) пройдуть у Карпатах.
Крім того, 17 вересня в Україні, крім західних, більшості північних та Вінницької областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Жовтий (або перший) рівень небезпечності означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.
Помаранчевий (або другий) рівень небезпечності - II ступінь - погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.