Сильные дожди, грозы и тепло до +25: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 1 мая резко ухудшится, объявили дожди и грозы, но температура воздуха будет колебаться от +16 до +25. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе страны, кроме Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областей, сегодня дожди, днем будет +16+20, а ночью +6+10. Кроме того, в Ивано-Франковской области будет гроза. На севере страны также сильных дождей, днем температура воздуха составит +16+18, а ночью +8+10.

В восточных областях сухо и переменная облачность, днем будет +22+25, а ночью +6+10. В центре страны, кроме Днепропетровской области, сегодня дожди, температура воздуха днем составит +17+19, а ночью +8+11. На юге страны будет сухо только в Херсонской области, во всех остальных - дожди и грозы, температура воздуха днем будет +20+25, а ночью +8+10.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +17+19, а ночью +9+11.

Напомним, синоптики прогнозируют резкое повышение температуры в мае, жару и ливни. Большая часть месяца будет сухой и жаркой, а ливни пройдут по стране двумя волнами.

Также сообщалось, что в мае средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла).