Сильні дощі, гроза та тепло до +25: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 1 травня різко погіршиться, оголосили дощі та грози, але температура повітря коливатиметься від +16 до +25. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході країни, крім Волинської, Рівненської, Тернопільській та Хмельницькій областей, сьогодні дощі, вдень буде +16+20, а вночі +6+10. Крім того, в Івано-Франківській області буде гроза. На півночі країни також сильні дощів, вдень температура повітря складе +16+18, а вночі +8+10.

У східних областях сухо та мінлива хмарність, вдень буде +22+25, а вночі +6+10. У центрі країни, крім Дніпропетровської області, сьогодні дощі, температура повітря вдень складе +17+19, а вночі +8+11. На півдні країни буде сухо тільки у Херсонській області, у всіх інших - дощі та грози, температура повітря вдень буде +20+25, а вночі +8+10.

Прогноз у Києві

Сьогодні в Києві буде йти сильний дощ. Температура повітря вдень складе +17+19, а вночі +9+11.

Нагадаємо, синоптики прогнозують різке підвищення температури у травні, спеку і зливи. Більша частина місяця буде сухою і спекотною, а зливи пройдуть по країні двома хвилями.

Також повідомлялось, що у травні середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 15-18 градусів тепла (в горах 11-13 градусів тепла).