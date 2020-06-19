Сильные дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

На всей территории Украины сегодня передают дожди и температуру воздуха от+22 до +31
Погода в Украине 19 июня ухудшится. Все регионы накроют дожди и грозы, а температура воздуха днем ожидается от +22 до +31 градуса тепла.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, на всей территории Украины сегодня передают дожди, а в большинстве регионов еще и грозы.
В западных областях температура воздуха днем ожидается от +22 до +26 градусов тепла, а ночью от +13 до +16 градусов.
В северных областях днем температура воздуха составит +28 +30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +17 +19 градусов тепла.
В центральных и восточных областях температура днем будет в пределах +26 +31 градус тепла, а ночью +16 +19 градусов.
В южных областях температура днем составит +25 +30 градусов, а ночью этот показатель опустится до +17 +19 градусов тепла.
Фото: погода в Украине на 19 июня (meteo.gov.ua)
В Киевской области и в столице сегодня ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха днем составит +28 +31 градус тепла, а ночью +17 + 20 градусов.
Фото: погода в Киевской области на 20 июня (meteo.gov.ua)
Напомним, вчера 18 июня из-за непогоды в Украине были обесточены 69 населенных пунктов в трех областях.
Также РБК-Украина ранее сообщало, что в конце июня в Украине будет наблюдаться существенное похолодание, также небольшой спад температуры ожидается в понедельник - вторник, 22 и 23 июня.
Автор: Андрей Козловский