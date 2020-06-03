ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сильные дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     03.06.2020 - 08:00
Сильные дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня
Фото: дождь в Украине (РБК-Украина)

Во всех областях Украины будет идти дождь

Погода в Украине 3 мая резко ухудшится, дожди и грозы вновь накроют области. Температура воздуха днем будет колебаться от +13 до +22.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В восточных областях сегодня дожди и грозы. Здесь температура воздуха днем составит +19+22, а ночью +8+10. В центре страны также грозы, днем будет +16+21, а ночью +6+10. На юге страны днем будет +17+21, а ночью +8+10. В западных областях днем будет +13+16, а ночью +5+8.

Сильные дожди и грозы: прогноз погоды на сегодняФото: погода в Украине на 2 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице сегодня дожди. Температура воздуха днем составит +16+18, а ночью +6+8.

Сильные дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киевской области на 2 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, в Украине из-за сильных дождей ожидается подъем уровней воды, в результате местами возможны подтопления.

Кроме того, в июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины УкраинадождисиноптикиПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь