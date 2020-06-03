Сильные дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

Фото: дождь в Украине (РБК-Украина)

Во всех областях Украины будет идти дождь

Погода в Украине 3 мая резко ухудшится, дожди и грозы вновь накроют области. Температура воздуха днем будет колебаться от +13 до +22.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В восточных областях сегодня дожди и грозы. Здесь температура воздуха днем составит +19+22, а ночью +8+10. В центре страны также грозы, днем будет +16+21, а ночью +6+10. На юге страны днем будет +17+21, а ночью +8+10. В западных областях днем будет +13+16, а ночью +5+8.

Фото: погода в Украине на 2 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице сегодня дожди. Температура воздуха днем составит +16+18, а ночью +6+8.

Фото: погода в Киевской области на 2 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, в Украине из-за сильных дождей ожидается подъем уровней воды, в результате местами возможны подтопления.

Кроме того, в июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

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Автор: Андрей Козловский