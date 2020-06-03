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Сильні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     03.06.2020 - 08:00
Сильні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні
Фото: дощ в Україні (РБК-Україна)

В усіх областях України буде йти дощ

Погода в Україні 3 травня різко погіршиться, дощі та грози знову накриють області. Температура повітря вдень коливатиметься від +13 до +22.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У східних областях сьогодні дощі та грози. Тут температура повітря вдень складе +19+22, а вночі +8+10. У центрі країни також грози, вдень буде +16+21, а вночі +6+10. На півдні країни вдень буде +17+21, а вночі +8+10. У західних областях вдень буде +13+16, а вночі +5+8.

Сильні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодніФото: погода в Україні на 2 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні дощі. Температура повітря вдень складе +16+18, а вночі +6+8.

Сильні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Київській області на 2 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні через сильні дощі очікується підйом рівнів води, у результаті місцями можливі підтоплення.

Крім того, у червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла.

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Автор: Андрій Козловський

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