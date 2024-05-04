Сильної, демократичної і безпечної Європи без України як рівноправного партнера бути не може, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко прибув на саміт мерів, який проходить у Парижі, разом з очільниками інших європейських міст. На саміті обговорюватимуть майбутнє Європи та загрози популізму для демократії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.
"Про майбутнє Європи та виклики для її демократичних надбань напередодні виборів до Європарламенту будемо говорити в Парижі з мерами європейських міст. Бо популізм "накриває" багато країн Європи, і прогресивних політиків турбує ця ситуація, яка є реальною загрозою для дотримання демократичних принципів", - повідомив Віталій Кличко.
Мер Києва зазначив, що саміт, присвячений Дню Європи, розпочинає свою роботу 4 травня. Напередодні в Париж вже прибули мери, зокрема, Копенгагену, Рейкʼявіку, Афін, Стамбулу, Тирани, Сараєва.
"Участь у саміті столиці України свідчить про те, що сильної, демократичної і безпечної Європи без України, як рівноправного партнера, бути не може", - наголосив Кличко.
Він повідомив, що вже відбулася спільна зустріч на політичному заході Паризької соціалістичної федерації за участю мера Парижу Анн Ідальго та голови Французької соціалістичної партії, кандидата в депутати Європарламенту Рафаеля Глюксмана.
Також відбудеться зустріч з Єврокомісаром з питань зайнятості та соціальних прав Ніколасом Шмітом.
Раніше повідомлялося, що в Києві розглядають участь у саміті мерів європейських міст як можливість наголосити на необхідності посилення військової та гуманітарної допомоги Україні та її столиці.
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