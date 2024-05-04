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Сильной, демократической и безопасной Европы без Украины как равноправного партнера быть не может, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко на саммите мэров (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на саммит мэров, проходящий в Париже, вместе с главами других европейских городов. На саммите будут обсуждать будущее Европы и угрозы популизма для демократии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"О будущем Европы и вызовах для ее демократических достижений накануне выборов в Европарламент будем говорить в Париже с мэрами европейских городов. Потому что популизм "накрывает" многие страны Европы, и прогрессивных политиков беспокоит эта ситуация, которая является реальной угрозой для соблюдения демократических принципов", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что саммит, посвященный Дню Европы, начинает свою работу 4 мая. Накануне в Париж уже прибыли мэры, в частности Копенгагена, Рейкьявика, Афин, Стамбула, Тираны, Сараево.

"Участие в саммите столицы Украины свидетельствует о том, что сильной, демократической и безопасной Европы без Украины как равноправного партнера быть не может", - подчеркнул Кличко.

Он сообщил, что уже состоялась совместная встреча на политическом мероприятии Парижской социалистической федерации с участием мэра Парижа Анн Идальго и главы Французской социалистической партии, кандидата в депутаты Европарламента Рафаэля Глюксмана.

Также состоится встреча с Еврокомиссаром по вопросам занятости и социальных прав Николасом Шмидтом.

Ранее сообщалось, что в Киеве рассматривают участие в саммите мэров европейских городов как возможность подчеркнуть необходимость усиления военной и гуманитарной помощи Украине и ее столице.

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Виталий Кличко