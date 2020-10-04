Из-за сильного шторма "Алекс" в Италии погибли несколько человек, более 15 пропали без вести

Фото: масштабный шторм (unsplash)

У границы с Францией на севере Италии продолжает бушевать шторм "Алекс", который вызвал масштабные затопления. В результате непогоды в Италии погиб спасатель и еще один человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Всего 16 человек считаются пропавшими без вести. Среди них - двое немцев с внуками в возрасте 11 и 6 лет.

За последние сутки в регионе выпало рекордное количество осадков. В частности, в Пьемонте они достигли 630 миллиметров, что является наибольшим значением с 1958 года.

Стихия затронула также Швейцарию, в результате чего там закрыли часть трассы А2, проходящей через Альпы, а в одном из поселков на востоке страны эвакуировали 13 жителей.

Ранее писали, что под Одессой людей напугал мощный смерч. Такое явление называют "пылевой дьявол", и оно совершенно не связано с погодой.

Также недавно в Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Бета". Он может усилиться и стать ураганом.