Через сильний шторм "Алекс" в Італії загинуло кілька людей, понад 15 зникли безвісти

Фото: масштабний шторм (unsplash)

Біля кордону з Францією на півночі Італії продовжує вирувати шторм "Алекс", який спричинив масштабні затоплення. Внаслідок негоди в Італії загинув рятувальник і ще одна людина.

Про це повідомляє Associated Press.

Загалом 16 людей вважаються зниклими безвісти. Серед них - двоє німців з онуками віком 11 і 6 років.

За останню добу в регіоні випала рекордна кількість опадів. Зокрема у П’ємонті вони досягли 630 міліметрів, що є найбільшим значенням з 1958 року.

Стихія зачепила також Швейцарію, внаслідок чого там закрили частину траси А2, що проходить через Альпи, а в одному із селищ на сході країни евакуювали 13 мешканців.

Раніше писали, що під Одесою людей налякав потужний смерч. Таке явище називають "пиловий диявол", і воно абсолютно не пов'язано з погодою.

Також нещодавно в Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Бета". Він може посилитися і стати ураганом.