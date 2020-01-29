Сильное землетрясение произошло у берегов Ямайки, есть угроза цунами

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Землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали в Карибском море

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 у берегов Ямайки произошло 28 января. Существует угроза цунами, сообщает CNN.

Подземные толчки были зафиксированы за 80 миль от Ямайки. Как передает Геологическая служба США, очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Толчки почувствовали жители Майами и некоторых провинций Кубы. Несколько зданий эвакуировали.



По данным Международного центра по наблюдению за цунами, небольшие колебания уровня моря все еще сохраняются. Так, цунами в 0,4 фута было зарегистрировано на Каймановых островах в Джорджтауне.

Позже произошло несколько повторных толчков, в том числе один, который, по данным Геологической службы США, имел величину 6,1.

"Исходя из всех имеющихся данных, существенной угрозы цунами от этого (6.1) землетрясения не существует. Однако существует очень малая вероятность возникновения волн цунами вдоль берегов, расположенных в непосредственной близости от эпицентра", - сообщили метеорологи.

Напомним, 24 января на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Погибли 38 человек.

Землетрясение произошло в городе Сивридж. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 километров под землей. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.