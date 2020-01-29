Сильний землетрус стався біля берегів Ямайки, є загроза цунамі

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Землетрус магнітудою 7,7 зафіксували в Карибському морі

Потужний землетрус магнітудою 7,7 біля берегів Ямайки відбулося 28 січня. Існує загроза цунамі, повідомляє CNN.

Підземні поштовхи були зафіксовані за 80 миль від Ямайки. Як передає Геологічна служба США, епіцентр землетрусу залягав на глибині десяти кілометрів. Поштовхи відчули мешканці Маямі і деяких провінцій Куби. Кілька будівель евакуювали.



За даними Міжнародного центру зі спостереження за цунамі, невеликі коливання рівня моря все ще зберігаються. Так, цунамі в 0,4 фути було зареєстровано на Кайманових островах у Джорджтауні.

Пізніше сталося кілька повторних поштовхів, в тому числі один, який, за даними Геологічної служби США, мав величину 6,1.

"Виходячи з наявних даних, істотної загрози цунамі від цього (6.1) землетрусу не існує. Проте існує дуже мала ймовірність виникнення хвиль цунамі вздовж берегів, розташованих в безпосередній близькості від епіцентру", - повідомили метеорологи.

Нагадаємо, 24 січня на сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Загинули 38 людей.

Землетрус стався в місті Сивридж. Підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 10 кілометрів під землею. Підземні поштовхи відчувалися також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.