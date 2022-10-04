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Сильный ветер и дождь: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Вторник 04 октября 2022 07:00
Сильный ветер и дождь: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня в Украине ожидается дождь и ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 4 октября, в некоторых областях Украины пройдут мелкие дожди. Температура воздуха днем максимально поднимется до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня почти по всей территории мелкие дожди, а в северных областях - умеренные осадки. Лишь на юге Украины местами будет сухо, но облачно с прояснениями.

Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 7-12 м/с. На западе ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +4 +9 градусов, а днем +8 +13 градусов. На юге Украины днем до +14 +19 градусов. На высокогорье Карпат в течение суток +1 +5 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области прогнозируется дождь. Ветер юго-восточный до 12 м/с. Столбики термометров покажут ночью +6 +8 градусов, а днем +10.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на октябрь.

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