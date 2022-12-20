Сильний вітер, ожеледиця та сніг: де завтра очікується негода

Так, у середу в країні очікується суха погода, лише у північно-східній частині та на Луганщині пройде невеликий мокрий сніг, вдень - з дощем.

На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. Також синоптики попереджають про сильний вітер у Карпатах - до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до +1...-4 градусів, у Карпатах подекуди 5-10° морозу. Вдень температура повітря становитиме 0-5 градусів тепла. У Прикарпатті та на півдні країни до +9.