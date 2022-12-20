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Сильний вітер, ожеледиця та сніг: де завтра очікується негода

Фото: в Україні в середу, 21 грудня, очікується мокрий сніг та вітер (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні у середу, 21 грудня, очікується хмарна погода. У деяких регіонах пройде мокрий сніг, подекуди з дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у середу в країні очікується суха погода, лише у північно-східній частині та на Луганщині пройде невеликий мокрий сніг, вдень - з дощем.

На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. Також синоптики попереджають про сильний вітер у Карпатах - до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до +1...-4 градусів, у Карпатах подекуди 5-10° морозу. Вдень температура повітря становитиме 0-5 градусів тепла. У Прикарпатті та на півдні країни до +9.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні на Різдво 25 грудня буде не зовсім зимова. Очікується відлига та різке підвищення температури. А частина регіонів накриє опадами – дощем та мокрим снігом.

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