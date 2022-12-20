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Сильный ветер, гололедица и снег: где завтра ожидается непогода

Фото: в Украине в среду, 21 декабря, ожидается мокрый снег и ветер (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине в среду, 21 декабря, ожидается облачная погода. В некоторых регионах пройдет мокрый снег, местами с дождем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в среду в стране ожидается сухая погода, лишь в северо-восточной части и в Луганской области пройдет небольшой мокрый снег, днем - с дождем.

На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Также синоптики предупреждают о сильном ветре в Карпатах - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +1...-4 градусов, в Карпатах местами 5-10° мороза. Днем температура воздуха составит 0-5 градусов тепла. В Прикарпатье и на юге страны до +9.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине на Рождество 25 декабря будет не совсем зимняя. Ожидается оттепель и резкое повышение температуры. А часть регионов накроет осадками - дождем и мокрым снегом.

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