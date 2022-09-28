Сильний туман і часом дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 28 вересня буде вологою. Очікується туман майже по всій території, часом йтимуть дощі, а подекуди з грозою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно, часом дощ, а в південній частині місцями гроза. Лише у Житомирській, Київській і Чернігівській областях вночі без істотних опадів
Вночі та вранці в Україні, крім південного сходу, прогнозують туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці буде хмарно, вночі та вранці без істотних опадів, очікується туман, а вдень часом дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вночі покажуть +9 +11 градусів, а вдень +15 +17.
Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі повідомили про те, якою буде погода в жовтні.
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