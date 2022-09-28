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Сильний туман і часом дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: погода в Україні сьогодні буде туманною та з дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 28 вересня буде вологою. Очікується туман майже по всій території, часом йтимуть дощі, а подекуди з грозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно, часом дощ, а в південній частині місцями гроза. Лише у Житомирській, Київській і Чернігівській областях вночі без істотних опадів

Вночі та вранці в Україні, крім південного сходу, прогнозують туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +9 +12 градусів, вдень +15 +17;
  • на заході вночі +7 +11, а вдень +13 +17 градусів;
  • у східних областях вночі +11 +13 градусів, вдень +18 +21;
  • на півдні країни вночі +13 +16, а вдень +21 +25 градусів;
  • у центральних областях вночі +8 +13 градусів, вдень +15 +20.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці буде хмарно, вночі та вранці без істотних опадів, очікується туман, а вдень часом дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +9 +11 градусів, а вдень +15 +17.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі повідомили про те, якою буде погода в жовтні.

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Погода в Україні