Сильный туман и временами дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно, временами дождь, а в южной части местами гроза. Лишь в Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью без существенных осадков.

Ночью и утром в Украине кроме юго-востока прогнозируют туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в северных областях ночью +9 +12 градусов, днем +15 +17;

на западе ночью +7 +11, а днем +13 +17 градусов;

в восточных областях ночью +11 +13 градусов, днем +18 +21;

на юге страны ночью +13 +16, а днем +21 +25 градусов;

в центральных областях ночью +8 +13 градусов, днем +15 +20.

Погода в Киеве

Днем в столице будет облачно, ночью и утром без существенных осадков, ожидается туман, а днем временами дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров ночью покажут +9 +11 градусов, а днем +15 +17.