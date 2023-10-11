UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сильні заморозки. Синоптики розповіли, де завтра в Україні чекати на "зиму"

Фото: сильні заморозки в Україні 12 жовтня очікуються на сході (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 12 жовтня, вночі на сході України очікуються сильні заморозки, а майже "літню" погоду максимально до +24 градусів вдень зіпсують сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях вночі заморозки на поверхні ґрунту, у східних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°, на решті території вночі 5-10° тепла", - розповіли синоптики про нічні градуси.

При цьому, за даними "Укргідрометцентра", на сході температура вдень 13-18° тепла на решті території вдень 16-21°, на Прикарпатті до 24°.

Що стосується опадів, то без опадів, лише у північних та північно-західних областях вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі в західних та північних областях, вдень в Україні подекуди пориви 15-20 м/с.

Потепління в Україні

За даними синоптика Наталки Діденко, завтра, 12 жовтня, на заході України стовпчики термометрів сягатимуть +25 градусів. Тепла погода протримається до кінця тижня, а вже в неділю, 15 жовтня, знову похолодає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода