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Сильные заморозки. Синоптики рассказали, где завтра в Украине ждать "зиму"

Фото: сильные заморозки в Украине 12 октября ожидаются на востоке (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 12 октября, ночью на востоке Украины ожидаются сильные заморозки, а почти "летнюю" погоду, максимально до +24 градусов днем, испортят сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях ночью заморозки на поверхности почвы, в восточных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, на остальной территории ночью 5-10° тепла", - рассказали синоптики о ночных градусах.

При этом, по данным "Укргидрометцентра", на востоке температура днем 13-18° тепла, на остальной территории днем 16-21°, на Прикарпатье до 24°.

Что касается осадков, то без осадков только в северных и северо-западных областях днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с.

Потепление в Украине

По данным синоптика Наталки Диденко, завтра, 12 октября, на западе Украины столбики термометров будут достигать +25 градусов. Теплая погода продержится до конца недели, а уже в воскресенье, 15-го октября, снова похолодает.

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