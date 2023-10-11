Сильні заморозки. Синоптики розповіли, де завтра в Україні чекати на "зиму"

У четвер, 12 жовтня, вночі на сході України очікуються сильні заморозки, а майже "літню" погоду максимально до +24 градусів вдень зіпсують сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"У Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях вночі заморозки на поверхні ґрунту, у східних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°, на решті території вночі 5-10° тепла", - розповіли синоптики про нічні градуси.

При цьому, за даними "Укргідрометцентра", на сході температура вдень 13-18° тепла на решті території вдень 16-21°, на Прикарпатті до 24°.

Що стосується опадів, то без опадів, лише у північних та північно-західних областях вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі в західних та північних областях, вдень в Україні подекуди пориви 15-20 м/с.

Потепління в Україні

За даними синоптика Наталки Діденко, завтра, 12 жовтня, на заході України стовпчики термометрів сягатимуть +25 градусів. Тепла погода протримається до кінця тижня, а вже в неділю, 15 жовтня, знову похолодає.