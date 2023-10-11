ua en ru
Ср, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сильные заморозки. Синоптики рассказали, где завтра в Украине ждать "зиму"

Украина, Среда 11 октября 2023 14:26
UA EN RU
Сильные заморозки. Синоптики рассказали, где завтра в Украине ждать "зиму" Фото: сильные заморозки в Украине 12 октября ожидаются на востоке (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 12 октября, ночью на востоке Украины ожидаются сильные заморозки, а почти "летнюю" погоду, максимально до +24 градусов днем, испортят сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях ночью заморозки на поверхности почвы, в восточных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, на остальной территории ночью 5-10° тепла", - рассказали синоптики о ночных градусах.

При этом, по данным "Укргидрометцентра", на востоке температура днем 13-18° тепла, на остальной территории днем 16-21°, на Прикарпатье до 24°.

Что касается осадков, то без осадков только в северных и северо-западных областях днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с.

Сильные заморозки. Синоптики рассказали, где завтра в Украине ждать &quot;зиму&quot;

Потепление в Украине

По данным синоптика Наталки Диденко, завтра, 12 октября, на западе Украины столбики термометров будут достигать +25 градусов. Теплая погода продержится до конца недели, а уже в воскресенье, 15-го октября, снова похолодает.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода
NEWS
Глава Пентагона подтвердил пакет помощи Украине на 200 млн долларов
Глава Пентагона подтвердил пакет помощи Украине на 200 млн долларов
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать