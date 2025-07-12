Сильні вибухи у Харкові: Росія вдарила безпілотниками та КАБами

В ніч на 12 липня росіяни здійснили черговий варварський удар по Харкову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, мера Харкова Ігоря Терехова та Харківську обласну прокуратуру в Telegram-каналах.
В ніч на 12 липня Харків знову опинився під ударом. Так, повітряна тривога у м. Харкові та Харківській територіальній громаді розпочалась ще о 19:52 11 липня і вона триває досі.
На даний момент відомо, що місто атакували ударні дрони типу "Шахед", а також зафіксовано ймовірний удар керованою авіабомбою (КАБ) по житловому районі.
О 05:01 мер Харкова Ігор Терехов написав, що підтверджено один з ударів по житловій забудові Київського района. Є інформація про постраждалого.
За його словами, наразі триває уточнення інформації щодо руйнувань та можливих постраждалих.
Однак тривога на Харківщині все ще триває. Міська влада та екстрені служби закликають мешканців залишатися в укриттях до офіційного відбою.
Під атакою БпЛА 11 липня опинився місцевий пологовий будинок. Серед пацієнток і медперсоналу поранених немає, проте у трьох жінок і трьох немовлят - гостра реакція на стрес. Було пошкоджено кілька палат, у тому числі реанімаційну.
Згодом у Харківській обласній прокуратурі додали, що загарбники били по Салтівському району міста дронами типу "Герань-2".
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