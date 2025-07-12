Сильные взрывы в Харькове: Россия ударила беспилотниками и КАБами

В ночь на 12 июля Харьков снова оказался под ударом. Так, воздушная тревога в г. Харькове и Харьковской территориальной громаде началась еще в 19:52 11 июля и она продолжается до сих пор.

На данный момент известно, что город атаковали ударные дроны типа "Шахед", а также зафиксирован вероятный удар управляемой авиабомбой (КАБ) по жилому району.

В 05:01 мэр Харькова Игорь Терехов написал, что подтвержден один из ударов по жилой застройке Киевского района. Есть информация о пострадавшем.

По его словам, сейчас продолжается уточнение информации о разрушениях и возможных пострадавших.

Однако тревога на Харьковщине все еще продолжается. Городские власти и экстренные службы призывают жителей оставаться в укрытиях до официального отбоя.