Сильні вибухи у Харкові: Росія вдарила безпілотниками та КАБами

В ніч на 12 липня росіяни здійснили черговий варварський удар по Харкову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, мера Харкова Ігоря Терехова та Харківську обласну прокуратуру в Telegram-каналах.

В ніч на 12 липня Харків знову опинився під ударом. Так, повітряна тривога у м. Харкові та Харківській територіальній громаді розпочалась ще о 19:52 11 липня і вона триває досі.

На даний момент відомо, що місто атакували ударні дрони типу "Шахед", а також зафіксовано ймовірний удар керованою авіабомбою (КАБ) по житловому районі.

О 05:01 мер Харкова Ігор Терехов написав, що підтверджено один з ударів по житловій забудові Київського района. Є інформація про постраждалого.

За його словами, наразі триває уточнення інформації щодо руйнувань та можливих постраждалих.

Однак тривога на Харківщині все ще триває. Міська влада та екстрені служби закликають мешканців залишатися в укриттях до офіційного відбою.