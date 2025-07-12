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Сильні вибухи у Харкові: Росія вдарила безпілотниками та КАБами

Харків, Субота 12 липня 2025 05:37
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Сильні вибухи у Харкові: Росія вдарила безпілотниками та КАБами Ілюстративне фото: ліквідація наслідків атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ніч на 12 липня росіяни здійснили черговий варварський удар по Харкову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, мера Харкова Ігоря Терехова та Харківську обласну прокуратуру в Telegram-каналах.

В ніч на 12 липня Харків знову опинився під ударом. Так, повітряна тривога у м. Харкові та Харківській територіальній громаді розпочалась ще о 19:52 11 липня і вона триває досі.

На даний момент відомо, що місто атакували ударні дрони типу "Шахед", а також зафіксовано ймовірний удар керованою авіабомбою (КАБ) по житловому районі.

О 05:01 мер Харкова Ігор Терехов написав, що підтверджено один з ударів по житловій забудові Київського района. Є інформація про постраждалого.

Сильні вибухи у Харкові: Росія вдарила безпілотниками та КАБами

За його словами, наразі триває уточнення інформації щодо руйнувань та можливих постраждалих.

Однак тривога на Харківщині все ще триває. Міська влада та екстрені служби закликають мешканців залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Сильні вибухи у Харкові: Росія вдарила безпілотниками та КАБами

Атака на Харків 11 липня

Під атакою БпЛА 11 липня опинився місцевий пологовий будинок. Серед пацієнток і медперсоналу поранених немає, проте у трьох жінок і трьох немовлят - гостра реакція на стрес. Було пошкоджено кілька палат, у тому числі реанімаційну.

Згодом у Харківській обласній прокуратурі додали, що загарбники били по Салтівському району міста дронами типу "Герань-2".

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