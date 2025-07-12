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Сильные взрывы в Харькове: Россия ударила беспилотниками и КАБами

Харьков, Суббота 12 июля 2025 05:37
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Сильные взрывы в Харькове: Россия ударила беспилотниками и КАБами Иллюстративное фото: ликвидация последствий атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 12 июля россияне совершили очередной варварский удар по Харькову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова и Харьковскую областную прокуратуру в Telegram-каналах.

В ночь на 12 июля Харьков снова оказался под ударом. Так, воздушная тревога в г. Харькове и Харьковской территориальной громаде началась еще в 19:52 11 июля и она продолжается до сих пор.

На данный момент известно, что город атаковали ударные дроны типа "Шахед", а также зафиксирован вероятный удар управляемой авиабомбой (КАБ) по жилому району.

В 05:01 мэр Харькова Игорь Терехов написал, что подтвержден один из ударов по жилой застройке Киевского района. Есть информация о пострадавшем.

Сильные взрывы в Харькове: Россия ударила беспилотниками и КАБами

По его словам, сейчас продолжается уточнение информации о разрушениях и возможных пострадавших.

Однако тревога на Харьковщине все еще продолжается. Городские власти и экстренные службы призывают жителей оставаться в укрытиях до официального отбоя.

Сильные взрывы в Харькове: Россия ударила беспилотниками и КАБами

Атака на Харьков 11 июля

Под атакой БпЛА 11 июля оказался местный роддом. Среди пациенток и медперсонала раненых нет, однако у трех женщин и трех младенцев - острая реакция на стресс. Было повреждено несколько палат, в том числе реанимационная.

Впоследствии в Харьковской областной прокуратуре добавили, что захватчики били по Салтовскому району города дронами типа "Герань-2".

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