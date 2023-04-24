Сильні та затяжні дощі затримали посівну в Україні

Як зазначається в повідомленні, середньодобова температура повітря знаходилася у межах 8,5-10,8 градусів тепла, що на 2,3-3,8 градусів нижче за норму. Максимальна температура повітря у найтепліші дні на більшій частині країни підвищувалася до 14,3-16,0 градусів тепла, а мінімальна температура повітря у найхолодніші ночі знижувалася від 5,3 градусів морозу до 1 градуса тепла.

Інтенсивні опади у вигляді затяжних дощів випали на всій території країни. За даними наукових установ НААН у Київській області їх кількість становила 27,8 мм (146,3% середньобагаторічної норми), у Вінницькій - 22,3 мм (124% норми), у Львівській - 20,9 мм (131% норми), у Харківській – 20 мм (123% норми), у Житомирській області ґрунт також максимально насичений вологою.

"Характерною особливістю нинішнього квітня є не стільки загальна сума опадів, як практична відсутність бездощових сонячних днів, які так необхідні для фізичного підсихання поверхні ґрунту, що на фоні незавершеності великого обсягу весняно польових робіт створює вкрай серйозні проблеми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 квітня в Києві було оновлено рекорд добової кількості опадів - 20,6 мм, що на 3,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1933 року.