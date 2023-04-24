Сильные и затяжные дожди задержали посевную в Украине

Как отмечается в сообщении, среднесуточная температура воздуха находилась в пределах 8,5-10,8 градусов тепла, что на 2,3-3,8 градусов ниже нормы. Максимальная температура воздуха в теплые дни на большей части страны повышалась до 14,3-16,0 градусов тепла, а минимальная температура воздуха в самые холодные ночи снижалась от 5,3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Интенсивные осадки в виде затяжных дождей выпали по всей территории страны. По данным научных учреждений НААН в Киевской области их количество составляло 27,8 мм (146,3% среднемноголетней нормы), в Винницкой - 22,3 мм (124% нормы), во Львовской - 20,9 мм (131% нормы), в Харьковской - 20 мм (123% нормы), в Житомирской области почва также максимально насыщена влагой.

"Характерной особенностью нынешнего апреля не столько общая сумма осадков, как практическое отсутствие бездождевых солнечных дней, которые так необходимы для физического подсыхания поверхности почвы, что на фоне незавершенности большого объема весенне-полевых работ создает крайне серьезные проблемы", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 апреля в Киеве был обновлен рекорд суточного количества осадков - 20,6 мм, что на 3,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1933 года.